Chiara Ferragni si sfoga sui social: “Penso sia giusto non fingere”

Quello che sta vivendo è un momento davvero delicato, Chiara Ferragni non sono è stata accusata di truffa ma sta anche affrontando una delicata crisi sentimentale con Fedez. A distanza di settimane i due non si sono ancora riconciliati e lei sta soffrendo davvero tanto. Ieri ha anche rivelato che separarsi non è stata una sua scelta.

Non appena è tornata da New York la nota influencer ha portato i figli al Luna Park, dove hanno trascorso una bellissima giornata. Tramite le sue Instagram stories ai suoi tantissimi fan ha fatto sapere che in questi momenti essere genitore ti salva la vita, ha poi aggiunto: “Spero che in tutta questa m*rda di questo periodo ci siano anche delle cose belle, che mi diano nuovi stimoli.” Chiara Ferragni ha ribadito che privatamente è un periodo doloroso, lei cerca di non parlarne tanto ma è una situazione pesante. Con gli occhi lucidi ha anche detto che sta facendo quello che può, ma è normale che ci siano momenti in up e altri in down.

Ai suoi tantissimi fan l’influencer ha poi detto che non può raccontare tutto e non le va di dire tutti i motivi per cui sta male, però pensa sia giusto non fingere che vada tutto bene perché non è così. Chiara Ferragni ci ha tenuto poi a ringraziare tutti coloro che capiscono e che per lei ci sono sempre.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni sulla rottura con Fedez: “Scelta non mia”