Cesare Cremonini svela: “Non stavo bene, pesavo 100 kg”

Nel 2016 Cesare Cremonini ha attraversato un momento davvero delicato della sua vita che lo ha spinto a cambiare totalmente il suo atteggiamento, si era annientato del tutto e non stava affatto bene. A rivelarlo è stato lui stesso ieri tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram che ha catturato non poco l’attenzione dei suoi seguaci.

Nella foto è seduto sul letto e suona la chitarra, i fan hanno subito notato che era decisamente più in carne. Nella didascalia ha fatto sapere che lo scatto risale al 2016 ed era il periodo in cui stava iniziando a scrivere il brano ‘Nessuno vuole essere Robin’. Ha poi aggiunto: “Non stavo bene. Pesavo 100 kg. Mi ero annientato per fare un disco. Una cosa stupida.” Il cantante ha continuato dicendo che aveva annientato i sentimenti nei confronti delle persone che gli stavano accanto perché si sentiva in una simbiosi folle con il resto del mondo. Non sa come sia successo ma con le persone che non conosceva era in totale connessione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini)

Cesare Cremonini col tempo si è reso conto che alla lunga era un peso che avrebbe potuto distruggerlo e ha cercato di riprendere in mano la sua vita. Nel 2020 aveva già rivelato di aver attraversato un periodo difficile, gli diagnosticarono la schizofrenia ma con l’aiuto dello psichiatra capì cosa lo faceva stare meglio.

