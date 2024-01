GF, la richiesta di Varrese infastidisce Monia: “Sono stanca”

In passato Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sono stati legati sentimentalmente e da qualche settimana stanno condividendo l’esperienza al Grande Fratello. Tra i due c’è stato un importante riavvicinamento nella casa più spiata d’Italia, ne ha parlato anche Alfonso Signorini in puntata, da qualche giorno però sono nati diversi screzi tra loro.

L’attore pensa che l’ex fidanzata abbia fatto delle battute troppo aggressive, le ha infatti chiesto di essere più dolce nei suoi confronti. Ne ha parlato anche con Federico, al quale ha detto che spesso Monia ha modi bruschi. Quando però le ha detto di essere più dolce ha reagito in un modo che non comprende e non gli piace essere trattato cosi. Varrese ha poi detto che lei non è l’unica che ha sofferto e dovrebbe capire che anche l’altra parte potrebbe avere insicurezze e paure.

Anche Monia La Ferrera si è sfogata con Federico, al gieffino ha detto che già nei giorni scorsi Massimiliano Varrese le ha fatto cambiare umore. All’ex fidanzato ha chiaramente detto che ha bisogno di leggerezza perché per dodici anni ha litigato in questo modo e non intende tornare indietro. la gieffina è arrivata al limite, durante un confronto con l’attore ha detto: “Sono veramente stanca, queste cose le ho avute per anni.” Ha poi ribadito che non può dargli dolcezza e ha concluso dicendo che se è stata brusca ha sbagliato, però non lo farà più.

