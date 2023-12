Massimiliano Varrese abbandona il GF? “Trattenuto per ore in confessionale”

L’atteggiamento di Massimiliano Varrese al Grande Fratello sta facendo non poco discutere, infatti in più occasioni si è ritrovato ad affrontare non poche critiche e polemiche. In molti ritengono che spesso esageri e si riferiscono soprattutto al comportamento spesso assunto nei confronti di Beatrice Luzzi. Tra loro non corre buon sangue e non riescono a trovare quasi mai un punto d’incontro.

Il gieffino è stato più volte bacchettato per come si è comportato in diverse circostanza con l’attrice. Dopo vari richiami sembrava che tra loro le cose andassero finalmente bene, ma il sereno non è durato a lungo. Per settimane hanno trascorso molto tempo insieme e si sono supportati a vicenda. L’attore però ad un certo punto ha ricominciato ad attaccare la sua compagna di avventura. Durante l’ultima puntata ha dovuto fare i conti con l’ennesimo rimprovero. Questa volta Alfonso Signorini è stato chiaro, sarà fuori dal reality se continuerà a comportarsi in modo aggressivo e fastidioso con Beatrice Luzzi, lui ha subito chiesto scusa.

Nella casa più spiata d’Italia Massimiliano Varrese a quanto pare si è lasciato travolgere da un momento di sconforto e ha manifestato il desiderio di abbandonare il Grande Fratello. Gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano sui social hanno fatto sapere che il gieffino è stato trattenuto in confessionale per più di due ore. Il motivo? A quanto pare l’intenzione degli autori era quella di fargli cambiare idea sul suo ritiro e sembra che ci siano riusciti.

