Perla Vatiero scrive una lettera a Mirko al GF: “Mi manchi…”

Perla Vatiero al Grande Fratello ha ammesso che sente la mancanza di Mirko Brunetti, nella casa più spiata d’Italia ha scritto una lettera all’ex fidanzato e sembra evidente che spera in un loro ritorno di fiamma. Rivolgendosi all’ex gieffino ha scritto che non può immaginare cosa stia passando fuori ed è per questo gli ha deciso di scrivergli.

A detta sua spesso si ferma a pensare e pensa che tutti sentono la sua assenza nella casa, soprattutto lei. Sa bene chi è lui e quanto ancora avrebbe potuto dare per farsi conoscere meglio e dimostrare il magnifico uomo che è. Tra le varie cose nella lettera si legge: “Sto mettendo da parte l’orgoglio e le delusioni che ho dentro perché ci tenevo a farti sentire la mia vicinanza oggi.” A Mirko Brunetti ha poi augurato di trascorrere un buon Natale, ad entrambi ha poi augurato tutto l’amore che hanno e la serenità che spera possano ritrovare insieme.

Perla Vatiero ha detto all’ex fidanzato che sente la sua mancanza, pensa che ogni cosa andrà al posto giusto. La gieffina ha poi concluso dicendo che insieme è più facile. Ci sarà una riconciliazione tra loro? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

LEGGI ANCHE -> Mirko Brunetto al GF chiude con Greta, lei delusa: “Mi hai preso in giro”