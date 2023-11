Mirko Brunetti su Angelica al GF: “C’è sintonia e affinità”

Da quando Mirko Brunetti è approdato al Grande Fratello ha spesso parlato dell’ex fidanzata Greta Rossetti dicendo di essere ancora molto innamorato di lei. I due hanno anche avuto un confronto nella casa più spiata d’Italia ma la loro relazione continua ad essere in pausa. In più occasioni lui ha fatto sapere che dopo il reality spera che le cose tra loro si possano risolvere, nelle scorse ore però ha ammesso di avere un’affinità con una delle gieffine.

Di chi parla? Di Angelica Baraldi, i due si sono avvicinati molti al Grande Fratello e la loro vicinanza ha non poco infastidito l’ex tentatrice di Temptation Island, nei giorni scorsi ha accusato la ragazza di essere una ‘gatta morta’. Anita ha parlato dell’affinità che c’è tra loro ma Mirko Brunetti ha un po’ minimizzato dicendo di non aver mai agito con malizia. A detta sua può essersi affinità tra due persone in vari contesti, non solo come ‘fidanzati’. Ha poi aggiunto: “Abbiamo tanta sintonia e affinità nel parlare. La cosa che ci ha avvicinato è che non abbiamo messo malizia.”

Durante la chiacchierata è intervenuto anche Ciro dicendo che è chiaro che Mirko e Angelica si piacciono e che c’è molta complicità quando parlano. La Rossetti deve iniziare ad essere davvero gelosa o quella che c’è tra Brunetti e la gieffina è solo amicizia? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto nella casa più spiata d’Italia.

