Mirko Brunetti parla di Greta al GF: “Pausa abbastanza grave”

Mirko Brunetti ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con l’ex fidanzata Perla Vatiero, i due speravano di risolvere i loro problemi di coppia ma la loro storia d’amore è giunta al capolinea durante il reality dei sentimenti. Nel villaggio lui ha iniziato una frequentazione con la tentatrice Greta Rossetti, la loro relazione è proseguita per qualche mese e sembravano molto innamorati, da qualche settimana però si sono detti addio.

Ieri sera Brunetti è entrato nella casa del Grande Fratello nei panni di concorrente, prima del suo ingresso ha parlato della rottura con l’ex fidanza e di ciò che è successo con Greta. Riferendosi alla Vatiero ha fatto sapere che la loro relazione non è finita per colpa del programma, a detta sua la loro era diventata una storia tossica durante la convivenza. Con la Rossetti c’è stata subito una connessione mentale, si trovavano in ogni cosa ma non è andata bene tra loro. Ad Alfonso Signorini ha detto: “Con lei siamo entrati in una pausa abbastanza grave. Lei mi accusa di averla riempita di bugie.”

Mirko Brunetti ha spiegato che l’ex fidanzata ha smesso di fidarsi di lui perché ha trovato un messaggio destinato a Perla che aveva cancellato. A detta sua si trattava di lavoro ma ha sbagliato ad eliminarlo perché non c’era nulla di strano, Greta però ha pensato male dal momento che lo aveva cancellato. Nella casa parlando con altri concorrenti il gieffino ha fatto sapere che quello che sta vivendo con l’ex tentatrice è un periodo complicato, ma non se la sente di dire che è definitivamente finita tra loro.

