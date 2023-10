Mirko Brunetti fa una gaffe al GF, poi svela: “Non le ho detto addio”

Mirko Brunetti torna a catturare l’attenzione del gossip, nelle scorse ore una sua gaffe non è certo sfuggita ai telespettatori. Cosa ha detto al Grande Fratello? Durante una chiacchierata con Jill Cooper ha fatto un po’ di confusione parlato delle ex fidanzate, la gaffe è diventata subito virale sul web.

La gieffina ha chiesto all’ex protagonista di Temptation Island se fosse riuscito a dire addio all’ex fidanzata prima di intraprendere questa nuova avventura televisiva. Lui non ha subito capito se si riferiva a Perla o a Greta, ha infatti detto: “A quale?” È possibile che provi ancora qualcosa per la Vatiero? In molti all’inizio se lo sono chiesto, ma a chiarire il dubbio è stato lui stesso poco dopo con le sue rivelazioni. Riferendosi a Greta Rossetti ha detto: “Non le ho detto addio, ha accesso la tv e ha visto che sto qui. Dal mio punto di vista il muro che ha messo è eccessivo.” A detta sua in molte occasioni le ha dimostrato quanto ci teneva a lei, per questo pensa che abbia esagerato. Più volte l’ha difesa e ha fatto di tutto, fregandosene degli attacchi ricevuti, è andato a suo favore rispetto ad una ex con cui è stato fidanzato per anni.

Mirko Brunetti ha poi continuato dicendo di non aver mai fatto le cose a caso. Aveva deciso di stare con lei e ha ammesso che la ama ancora, non sa però se lei lo ama. Il gieffino ha fatto poi sapere che non immaginava che Greta potesse essere così. Ha scoperto la sua gelosie estrema dopo quel messaggio che le aveva tenuto nascosto, prima era diversa e non aveva mai dato segni di essere così tanto gelosa.

