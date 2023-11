Greta Rossetti dura contro Angelica: “Gatta morta”

Nelle scorse ore Greta Rossetti tramite il suo profilo Instagram si è scagliata duramente contro Angelica Baraldi. Il motivo? Non ha affatto gradito l’atteggiamento della gieffina nei confronti di Mirko Brunetti. Al momento la storia d’amore tra il gieffino e l’ex tentatrice di Temptaion Island è in pausa, ma è chiaro che entrambi siano ancora innamorati l’uno dell’altra.

Nella casa più spiata d’Italia lui parla spesso di Greta, in più occasioni ha ammesso che sente molto la sua mancanza, spera che tra loro torni il sereno dopo il reality. Nella serata di sabato Mirko Brunelli e Angelica Baraldi si sono resi protagonisti di un ballo alquanto sensuale, questo ha scatenato la gelosia di Greta Rossetti. La ragazza in una storia postata su Instagram ha scritto: “Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?!“

In molti si sono chiesti se il suo fosse un attacco per la gieffina, a fare chiarezza è stata lei stessa tramite alcune Instagram stories. Tra le varie cose ha detto: “Mirko adesso svegliati. Viva le gatte morte. Ragazzi sto guardando la diretta. Comunque le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte.” La Rossetti ha continuato dicendo che lunedì Angelica sicuramente sarà eliminata dal Grande Fratello e tornerà dal suo fidanzato.

LEGGI ANCHE -> Mirko Brunetti parla di Greta al GF: “Pausa abbastanza grave”