Greta Rossetti, spunta un ex famoso: è un noto tronista di UeD

Greta Rossetti è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, ha partecipato nei panni di tentatrice. Sin dall’inizio si è avvicinata molto a Mirko Brunetti, approdato nel villaggio per mettere alla prova la sua storia d’amore con Perla. Le cose tra loro non sono andate come speravano, i due infatti hanno messo fine alla loro relazione e lui ha lasciato il reality dei sentimenti con Greta.

Nel passato della tentatrice c’è un fidanzato famoso, ha infatti avuto una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo. I due non sono stati insieme a lungo, ma lui conserva un bel ricordo. Intervistato dal settimanale Di Più Tv ha fatto sapere che Greta Rossetti è una ragazza che piace e che fa perdere la testa a tutti, a detta sua è una brava ragazza. Ha poi continuato dicendo che lavora nell’azienda di famiglia come contabile ma è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo. A detta sua è una sognatrice, però ha i piedi ben piantati a terra.

L’ex tronista ha fatto sapere che tra loro c’era una forte attrazione e il loro è stato un bellissimo rapporto. Ha poi aggiunto: “Lei è molto dolce, è una brava ragazza, anche se fisicamente è molto appariscente”. Colombo ha anche commentato il suo rapporto nato con Mirko a Temptation Island, ha precisato che con lui non ha mai tentato un approccio fisico fin quando non ha lasciato Perla. Pensa che i due siano molto presi e spera che il loro amore possa crescere. Ha poi concluso dicendo che è impossibile non rimanere colpiti da Greta.

