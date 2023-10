Mirko Brunetti, lettera di Perla al GF: “La porterò sempre con me”

Nella casa più spiata d’Italia Mirko Brunetti continua a pensare a Greta Rossetti e alla fine della loro storia d’amore, parla spesso di lei e spera che dopo il reality possano concedersi un’altra possibilità. Intanto, nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, giovedì 26 ottobre, il gieffino ha ricevuto un’altra sorpresa, questa volta però da parte dell’ex fidanzata Perla Vatiero.

La ragazza gli ha scritto una lettera che ha fatto commuovere non poco i telespettatori e tutti coloro che a distanza di mesi sperano ancora in un loro ritorno di fiamma. Tra le varie cose la Vatiero gli ha consigliato di dimostrare chi è e di non sminuire la loro storia d’amore. Ha ammesso che a volte si ferma a pensare al loro passato e inevitabilmente le viene un magone allo stomaco. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti per l’emozione non è riuscita a trattenere le lacrime, lei spera che in questa esperienza si ritaglierà un po’ di tempo per riflettere.

Con tempo Perla Vatiero si è resa conto che il dolore si supera da soli e non stando con un’altra persona. Ci ha tenuto a precisare che Mirko è stato l’amore più grande della sua vita e resterà sempre una persona importante per lei. Il gieffino dopo aver letto la lettera ha detto che a volte l’amore non basta e ha ribadito che tra loro era finito, si stavano solo facendo del male a vicenda. Anche lui porterà sempre con sé l’ex fidanzata perché è e rimarrà una delle persone più importanti della sua vita. Ancora una volta, però, ha chiarito che la loro relazione è definitivamente finita.

