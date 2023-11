Letizia Petris si lascia andare con Paolo: “Adesso so cosa voglio”

Dopo un periodo di confusione Letizia Petris ha finalmente preso una decisione al Grande Fratello che riguarda la sua vita sentimentale. Dopo aver riflettuto a lungo ha scelto di mettere fine alla sua storia d’amore con il fidanzato perché prova un forte interesse per Paolo Masella. Il gieffino sin da subito è rimasto folgorato dalla sua compagna di avvenuta e le aveva chiaramente manifestato il suo interesse, senza però metterle alcuna fretta.

Nelle scorse ore si è lasciata andare, quando si sono abbracciati la loro intesa per l’ennesima volta è stata chiara a tutti. In moltissimi sui social stanno esultando per la nuova ‘coppia’, da settimane attendevano questo momento. Altri invece stanno criticando la gieffina per aver deciso di lasciare il fidanzato con un comunicato nella casa più spiata d’Italia.

Durante una chiacchierata con Rosy Chin la gieffina ha ammesso di provare qualcosa per Paolo Masella, a lui lo ha già confessato ma aspettava a parlare apertamente. Letizia Petris tra le varie cose ha detto: “Non so come andrà, però adesso so cosa voglio.” Lei pensa di meritare di più, il gieffino le dà amore, attenzioni, cure e rispetto, a detta sua sono cose belle di cui ha bisogno. Ha poi concluso dicendo che non può più negare quello che anche lei sente quando è accanto a lui.

