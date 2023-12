Mirko e Perla? Ex gieffina svela: “C’è ancora tanto sentimento”

Il rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ha catturato non poco l’attenzione dei telespettatori nelle ultime settimane, al Grande Fratello hanno avuto la possibilità di chiarirsi e di riavvicinarsi. In moltissimi hanno pensato che ci sarebbe stata una riconciliazione, l’ingresso di Greta Rossetti però ha causato non poco disagio.

Da qualche giorno l’ormai ex gieffino è stato eliminato dal reality, lunedì sera però è tornato nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con la Vatiero. Tra loro c’è stato l’ennesimo chiarimento, hanno ribadito che tra loro resta molto affetto e stima, lui ha però escluso un ritorno di fiamma. Eppure un’ex gieffina non crede che tra loro sia davvero finita, si tratta di Angelica Baraldi, quest’ultima aveva legato molto con entrambi. Durante la sua ospitata a Casa Chi tra le varie cose ha detto: “Per quello che ho visto io nella Casa c’è tanto sentimento tra Mirko e Perla.“

L’ex gieffina ha chiaramente detto di aver sognato di rivederli insieme come coppia, pensa che tra loro ci sia una certa magia e che magari se ne renderanno conto fuori dalla casa. A detta sua al Grande Fratello Mirko e Perla si guardavano con occhi meravigliosi. Angelica Baraldi pensa che Brunetti durante il confronto con Perla abbia chiuso con lei per lasciarla libera di viversi il suo percorso nella casa. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprire se dopo il reality i due decideranno di concedersi un’altra possibilità.

