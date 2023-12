Luca Vetrone al GF? Parla Perla Vatiero: “Creerebbe competizione”

Perla Vatiero al Grande Fratello ha chiaramente detto che Luca Vetrone è il suo prototipo di uomo, ha anche fatto degli apprezzamenti sul suo aspetto estetico. I due si sono conosciuti durante l’estate, ma tra loro non è successo nulla. Stando ai rumors l’ex naufrago varcherà la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia entro Natale e questo di certo porterebbe altro scompiglio nel triangolo amore tra la gieffina, l’ex Mirko Brunetti e Greta Rossetti.

Nelle scorse ore la Vatiero è tornata a parlare di Luca Vetrone durante una chiacchierata con Letizia Petris, anche lei conosce l’ex naufrago. Perla ha ribadito che i due si sono incontrati qualche volta, ma tra loro non è successo nulla. Ha poi svelato: “In che rapporti siamo? Siamo rimasti conoscenti. Lui è il mio prototipo e l’ho sempre detto, però non è che c’è stata una storia.” La gieffina ha ammesso che è rimasta spiazzata quando hanno parlato di Luca in puntata.

Riferendosi all’ex naufrago Perla Vatiero ha detto che è un bravo ragazzo, lo ha definito un cucciolo, molto più di Mirko. A detta sua se entrasse nella casa del Grande Fratello di sicuro creerebbe competizione. Se davvero approderà nella casa come concorrente nascerà un flirt tra loro? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.

