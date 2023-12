Mirko Brunetti ancora innamorato di Greta, parla lui: “Non posso negarlo”

Mirko Brunetti da quando si è ritrovato nella casa del Grande Fratello insieme alle sue ex fidanzate, Perla Vatiero e Greta Rossetti, st vivendo un momento di crisi. Con la prima ha convissuto per quattro anni ed è stata una storia d’amore molto importante, finita durante l’ultima edizione di Temptation Island.

Dal reality dei sentimenti il gieffino è uscito insieme alla Rossetti e sembrava che la loro relazione procedesse a gonfie vele. I due hanno però vissuto un momento di crisi poco prima che lui varcasse la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia. Durante uno dei loro confronti al Grande Fratello si erano riconciliati, ma il sereno non è durato a lungo. Quando anche Perla è entrata nella casa tra lei e Mirko c’è stato un forte riavvicinamento che ha spinto l’ex tentatrice a prendere le distanze da Brunetti.

Nelle scorse ore Mirko Brunetti ha fatto sapere che vuole concedersi un po’ di tempo per se stesso, non ha però nascosto di provare ancora un sentimento per Greta Rossetti. Tra le varie cose ha detto: “Provo qualcosa, tra noi il sentimento c’è, ma vuoi o non vuoi, la situazione blocca”. Ha poi ammesso che a bloccarlo è anche la presenza di Perla, probabilmente non vuole ferirla ancora.

