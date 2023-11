Greta Rossetti e Mirko Brunetti, riconciliazione al GF: cosa è successo in puntata

Dopo aver dato della ‘gatta morta’ ad Angelica Baraldi per il suo atteggiamento nei confronti di Mirko Brunetti ieri sera durante la messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Greta Rossetti è tornata nella casa più spiata d’Italia. In un primo momento l’ex tentatrice di Temptation Island ha avuto un confronto con la gieffina, alla quale ha ribadito ciò che pensa di lei, cioè che è una gatta morta.

A detta sua anche lei ha molti amici uomini, ma non si cambia d’abito per poter poi ballare con loro in modo provocatorio. Dopo il battibecco tra loro Greta Rossetti ha incontrato anche Mirko Brunetti, lui non ha nascosto la delusione provata per il suo comportamento, certo che abbia esagerato con Angelica. Il gieffino ha però ribadito di essere solo interessato a lei e di voler recuperare il loro rapporto.

Alfonso Signorini ai due ragazzi ha chiesto come mai allora non abbiano sentito l’esigenza di abbracciarsi non appena si sono ritrovati l’uno di fronte all’altra. A quel punto il gieffino ha subito abbracciato Greta, le ha ripetuto di aver esagerato con Angelica ma subito dopo l’ha baciata. I due hanno fatto pace tra baci e abbracci e sembra che questa volta sia tornato il sereno tra loro. Sul web è presto scoppiata la polemica, in molti infatti non credono alla veridicità della loro relazione.

