GF, Perla Vatiero dopo l’uscita di Mirko: “Ho anche il rimpianto…”

Perla Vatiero al Grande Fratello non riesce ancora a realizzare che Mirko Brunetti sia stato eliminato, lo ha detto durante una chiacchierata con Letizia Petris. Alla compagna di avventura tra le varie cose ha svelato: “Ho anche il rimpianto. L’ho salutato così tanto per, perché ero sicura di rivederlo dopo e invece non è successo.”

Si è detta dispiaciuta perché se avesse saputo che non sarebbe tornato nella casa più spiata d’Italia non lo avrebbe salutato in quel modo. Si è anche chiesta cosa sarebbe successo se lui fosse rimasto, non pensa però che avrebbero litigato perché al Grande Fratello non si sono mai scontrati. La gieffina sperava che l’ex fidanzato restasse perché avrebbe capito più cose. Ha anche ammesso che la situazione che si era creata tra lei, Mirko e Greta era logorante.

Nella casa più spiata d’Italia Mirko Brunetti e Perla Vatiero prima dell’ingresso della Rossetti si erano riavvicinati moltissimo, erano in tanti a pensare che ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Parlando poi con Monia la gieffina ha svelato cosa pensa in merito all’eliminazione dell’ex gieffino. Lei crede che a penalizzarlo sia stato il fatto che sia stato chiaro al Grande Fratello e che non abbia fatto una scelta tra lei e Greta.

