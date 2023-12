Mirko e Greta di nuovo insieme? Parla il fratello della gieffina

Nei giorni scorsi Mirko Brunetti al Grande Fratello ha ammesso di provare ancora un sentimento per Greta Rossetti, ci sarà una riconciliazione tra loro? Fino ad ora lei ha più volte ribadito che non vuole tornare insieme all’ex fidanzato, nemmeno il fratello della gieffina crede che torneranno insieme, lo ha rivelato durante l’intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo.

Il ragazzo pensa che l’amore del gieffino per l’ex fidanzata Perla Vatiero in realtà non sia mai svanito. A parer suo a Temptation Island ha creduto di essersi innamorato di Greta, ma nella sua dolcezza ha visto secondo lui uno spiraglio di luce dal momento che veniva da una relazione in cui litigava sempre. Pensa che si sia innamorato di quella situazione nuova, positiva e bella, ma non di Greta.

Il fratello di Greta Rossetti è convinto che Mirko non abbia mai dimenticato Perla ed è per questo che gli sono riaffiorate sensazione e ricordi quando lei è entrata nella casa più spiata d’Italia. Brunetti e sua sorella potrebbero tornare insieme? Lui non sa come andrà a finire, ma non pensa che ci sarà una riconciliazione, in merito a ciò ha infatti detto: “Penso che insieme non ci tornano, è un riavvicinamento umano, di due persone che si sono volute bene”.

