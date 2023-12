Mirko Brunetto al GF chiude con Greta, lei delusa: “Mi hai preso in giro”

Dopo aver chiaramente ammesso a Verissimo di non essere più innamorato di Greta Rossetti, durante la nuova puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera Mirko Brunetti ha avuto un confronto con l’ex fidanzata. Questa volta l’ex gieffino non è entrato dentro la casa più spiata d’Italia, il loro faccia a faccia si è svolto a distanza.

Il ragazzo si è reso conto che la loro relazione non può continuare, alla gieffina ha detto che sul loro amore aveva delle aspettative altissime, stando fuori però si è accorto che la magia si è rotta. L’ex gieffino ha continuato dicendo che hanno dato un taglio alla loro relazione e lui ora deve ritrovare se stesso. Ci ha tenuto a precisare che non prova né rabbia né rancore, ma crede che sia arrivato il momento di mettere un vero punto alla loro storia d’amore. A detta sua tante cose che ha visto non fanno per lui ed è per questo che è finita.

Greta Rossetti si è sentita presa in giro da Mirko Brunetti, durante il confronto gli ha detto che lui provava un sentimento per la sua ex e lei è stata un ostacolo. L’ha accusato di averla presa in giro e le dispiace aver creduto in loro, pensa di essere stata solo una cosa di passaggio e ne ha avuto la conferma. Nella notte la gieffina si è detta delusa dall’ex fidanzato, a detta sua fuori si è lasciato influenzare da una questione mediatica ed è per questo che ha chiuso sia con lei che con Perla. È convinta che lui se ne pentirà, però per lei è davvero finita.

LEGGI ANCHE -> Greta Rossetti pronta a lasciare il GF per Mirko: “Se lui mi vuole…”