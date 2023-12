Greta Rossetti pronta a lasciare il GF per Mirko: “Se lui mi vuole…”

La storia d’amore tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti potrebbe non essere davvero finita, lui ha più volte ribadito di essere ancora innamorato di lei, anche la gieffina ha ammesso che prova ancora forti sentimenti. Parlando con Monia e Rosy ha parlato di ciò che prova per l’ex gieffino, ha anche rivelato che per lui lascerebbe la casa più spiata d’Italia.

Ad oggi l’ex tentatrice di Temptation Island non sa cosa pensa Mirko, però abbandonerebbe il reality per tornare con lui. In merito a ciò ha detto: “Se viene qui e mi dice ‘torniamo insieme ed esci’, io esco subito. Se lui mi vuole e mi viene a prendere io esco.” In passato Greta Rossetti ha sempre frequentato ragazzi totalmente diversi da Brunetti, però con lui è speciale, a livello umano si sente legata a lui.

La gieffina ha ribadito che si sente legata a Mirko Brunetti e vorrebbe sapere come sta. Ha anche ammesso di esserci rimasta male quando nei giorni scorsi lui tornando nella casa del Grande Fratello non l’ha nemmeno salutata. Il suo comportamento un po’ l’ha ferita, pensa però che il loro legame è forte e non si spezza per questo.

