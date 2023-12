Greta Rossetti a Vittorio: “Perché non mi baci? Sono single”

Nella casa del Grande Fratello ieri Greta Rossetti ha ammesso che non prova indifferenza nei confronti dell’ex fidanzato Mirko Brunetti. Prima del suo ingresso nella casa pensava di non essere più innamorata ma ha capito che non è così. La gieffina sin dall’inizio si è però avvicinata molto a Vittorio Menozzi, sono in molti a pensare che tra loro potrebbe nascere un flirt.

Nella serata di ieri con tono ironico la Rossetti ha chiesto al gieffino di baciarla con la lingua per rendere la serata più movimentata, lui però non l’ha fatto. Lei si è chiesta come mai si sia rifiutato, a quel punto Marco Maddaloni le ha detto che a parer suo non si lascia andare per rispetto di Mirko. Greta visibilmente infastidita ci ha tenuto a precisare che lei è single da tre settimane. Vittorio Menozzi ai suoi compagni di avventura ha detto che Brunetti è un suo amico ed è uscito dalla casa solo pochi giorni fa. Ha anche detto che lui non ce la fa a baciare una ragazza così, come se bevesse un bicchiere d’acqua.

A quel punto Greta Rossetti ha detto che il suo era uno scherzo, ha poi aggiunto: “Però lui non è che non mi vuole baciare per Mirko. La verità è che non gli piaccio!” A parer suo Vittorio la vede come una sorella e non starebbe con lei. Rivolgendosi al gieffino ha poi detto che se tra un mese sarà ancora al Grande Fratello e non sarà tornata con Mirko allora la bacerà.

