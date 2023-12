Greta Rossetti e Vittorio si sono baciati al GF? Cosa è successo tra loro

Cosa sta succedendo tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi al Grande Fratello? Sin dall’inizio i due si sono avvicinati molto e dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti stanno trascorrendo sempre più tempo insieme. In moltissimi vorrebbero vederli insieme come coppia, altri invece si stanno scagliando contro la gieffina. Il motivo? La accusano di aver dimenticato troppo in fretta l’ex gieffina, pensano che la sua uscita non l’abbia affatto turbata.

Nelle scorse ore Giuseppe Garibaldi notando la loro vicinanza ha detto a Vittorio Menozzi e Greta Rossetti che potrebbero diventare una coppia. Lui ha detto che non vuole provarci con la gieffina per non rovinare il loro fraterno rapporto, lei ha così replicato: “Che brutto! Questa è la frase che si dice quando non ti piace una persona.” A quel punto Menozzi ha detto che in realtà gli piace molto, pensa però che dovrebbero conoscersi meglio.

La situazione tra i due potrebbe essere cambiata nel giro di poche ore, sul web sta infatti circolando un video in cui sembra che i due si siano avvicinati più del solito. Mentre chiacchieravano in cucina Vittorio Menozzi si è avvicinato molto a Greta Rossetti, tra loro è scattato il bacio? L’inquadratura non mostra chiaramente cosa sia successo davvero tra loro. La questione salterà fuori stasera durante la diretta? Non ci resta che attendere per saperne di più.

