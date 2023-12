Sophie Codegoni e Basciano verso la riconciliazione? Hanno trascorso la notte insieme

Possibile ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? La loro storia d’amore è giunta al capolinea da circa due mese ed è stata alquanto chiacchierata. Entrambi si sono lasciati sfuggire infatti pesanti accuse nei confronti dell’ex ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Lei si era detta convinta di non voler più concedere altre possibilità al deejay perché a causa sua ha molto sofferto, le cose però potrebbero essere cambiate.

Fino a qualche settimana fa Alessandro Basciano si era lasciato andare ad un duro sfogo sui social, ai fan aveva fatto sapere che non riusciva a vedere la figlia, Celine Blue. Lui e l’ex fidanzata comunicavano solo tramite avvocati ma col tempo il rapporto sembra essere diventato più sereno. L’ex gieffino sta trascorrendo molto tempo con la figlia e sembra che stia frequentando anche Sophie Codegoni. A lanciare l’indiscrezione sui social ci ha pensato Deianira Marzano.

L’esperta di gossip ha fatto sapere che un paparazzo ha pizzicato Alessandro Basciano mentre si recava a casa dell’ex fidanzata. Non ha trascorso solo la serata lì, infatti è rimasto anche a dormire ed è andato via il mattino dopo. I due hanno quindi trascorso la notte insieme, al momento però non è chiaro se lo abbiano fatto solo per trascorrere del tempo insieme con la figlia o se stiano provando a riconciliarsi. Torneranno insieme? Al momento non possiamo saperlo, si attendono altre indiscrezioni per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

