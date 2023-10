Sophie Codegoni non trattiene le lacrime in diretta: “Ci sono in mezzo persone”

Da giorni non si fa che parlare della fine della storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nell’ultimo periodo tante erano state le indiscrezioni sulla loro crisi, sui social è stata lei ad ufficializzare la loro rottura. Anche l’ex gieffino ha rotto il silenzio, i motivi dell’addio non sono stati resi noti ma lui ci ha tenuto a precisare di non aver mai tradito l’ex compagna e madre di sua figlia.

Sembravano innamoratissimi e felici ma stando a quanto ha detto l’ex gieffina sono successe tra loro cose molto gravi che non può perdonare. Durante l’ultima puntata di Casa Chi i giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri le hanno chiesto come sta, lei parlando della rottura non è riuscita a trattenere le lacrime. Visibilmente turbata Sophie Codegoni tra le varie cose ha detto: “Non posso dire che non ci sono in mezzo persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che non si sanno.” Ha poi continuato dicendo che non sta affatto bene, per lei questo è un momento bruttissimo.

Al momento Sophie Codegoni vuole concentrarsi solo sul lavoro e sulla sua bambina che la fa stare bene, cercando di non pensare al brutto momento che sta vivendo. A detta sua si va avanti, di certo la vita non finisce e lei non vuole permettere a nessuno di toglierle la voglia di fare e di sorridere.

