Sophie Codegoni conferma la rottura con Basciano: “Cose molto gravi”

Dopo settimane di indiscrezioni Sophie Codegoni su Instagram ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con Alessandro Basciano. I due si erano conosciuti e innamorati durante la loro partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, dal loro amore pochi mesi fa è nata la figlia Celine Blue. I motivi della rottura? L’ex gieffina non li ha resi noti, ma ha fatto sapere di aver preso questa difficile decisione perché sono successe cose molto gravi.

Tra le varie cose la nota influencer ha detto che non credeva che il padre di sua figlia potesse arrivare a tanto e ci ha tenuto a precisare che non ha preso a cuor leggero la decisione di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Certe vicissitudini l’hanno fatta stare davvero male e non può passarci sopra per rispetto di se stessa e della loro bambina. Sophie Codegoni ha fatto sapere che ha bisogno di prendersi un po’ di tempo per se stessa, per metabolizzare tutto e ha ammesso di essere a pezzi.

L’ex gieffina ha ringraziato i suoi tantissimi fan per il loro supporto e ha ribadito che al momento ha bisogno di un po’ di tempo per superare gli eventi che l’hanno stravolta. Ha poi concluso dicendo: “Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”.

