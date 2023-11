Dayane Mello, rivelazioni drammatiche a Verissimo, poi svela: “Sogno di diventare di nuovo mamma”

Dayane Mello è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 4 novembre 2023 su Canale 5, dove ha presentato la sua prima opera. Si intitola ‘La bambina che dormiva sempre con la luce accesa’ ed è autobiografia, in cui racconta senza filtri i momenti più difficili della sua vita.

La sua infanzia non è stata né facile né serena, la madre l’ha abbandonata quando era piccola e con il padre il rapporto era difficile. Ha tentato anche il suicidio quando era solo un’adolescente, alla conduttrice ha detto che si sentiva invisibile e che da tempo pensava di uccidersi, però non trovava il coraggio di farlo. Un pomeriggio però ha ingerito molte pillole di veleno per topi, in ospedale sono riusciti a salvarle la vita.

Tra le varie cose Dayane Mello ha parlato del suo rapporto con l’ex compagno Stefano Sala, i due hanno avuto una figlia quando stavano insieme. Del loro rapporto è davvero fiera, insieme prendono ogni decisione che riguarda Sofia, la loro bambina. A detta sua ci teneva a non ripetere gli stessi sbagli fatti dalla sua famiglia. La splendida modella e influencer ha ammesso che le piacerebbe diventare di nuovo madre, ma non vuole commettere altri errori ed è per questo che resterà single fin quando non troverà il vero amore.

