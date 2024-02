Chiara Ferragni, nuove rivelazioni sui social: “Sono state giornate dolorose”

I tantissimi fan di Chiara Ferragni e Fedez continuano a chiedersi cosa stia succedendo davvero tra loro. In questi anni hanno sempre dimostrato di essere innamoratissimi e con la loro famiglia stupenda hanno fatto breccia nel cuore di moltissimi utenti. Davvero tra loro è tutto finito? Di certo non stanno attraversando un momento facile, ma non è ancora noto se sia solo un momento di crisi o una rottura definitiva.

Stando ai rumors il rapper da giorni è andato via di casa e per stare vicino ai suoi figli si è trasferito in un appartamento poco distante da loro, sempre in zona CityLife a Milano. I fan hanno però notato che da qualche giorno entrambi hanno ricominciato a portare la fede al dito, segno che potrebbe esserci un ritorno di fiamma in corso, i Ferragnez però non hanno ancora detto nulla in merito alla loro attuale situazione sentimentale.

Intanto, nelle scorse ore Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni e non è apparsa affatto serena. Tramite le sue Instagram stories ha fatto sapere che questo doveva essere l’anno del ‘Toro’ ma fino ad ora non è stato un bell’anno per lei, ad ogni modo lei resta positiva e aspetta di vedere l’arcobaleno dopo il temporale. Poco dopo si è scusata con i suoi tantissimi follower stranieri per aver parlato solo in italiano, in inglese ha ammesso: “Per me ultimamente sono state giornate dolorose.”

