Chiara Ferragni sulla rottura con Fedez: “Scelta non mia”

Da settimane non si fa che parlare della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. In questi anni la coppia ha sempre condiviso la loro quotidianità con i loro tantissimi fan, il loro sembrava un rapporto solido, sui social si mostravano sempre complici e innamorati. Per questo motivo è stato come un fulmine a ciel sereno per i loro seguaci scoprire che si sono separati.

I Ferragni da settimane non vivono più insieme, la nota influencer ci ha tenuto più volte a precisare che la loro crisi non è affatto una strategia come in molti hanno insinuato per distogliere l’attenzione dai suoi problemi giudiziari. Nella recente ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha anche rivelato che in passato hanno già affrontato e superato altre crisi, questa però è più forte rispetto alle precedenti.

Riusciranno anche questa volta a risolvere i loro problemi di coppia per tornare ad essere uniti come prima? Nessuno dei due ha fornito aggiornamenti sul loro attuale rapporto, nelle scorse ore però Chiara Ferragni ha chiaramente lasciato intendere chi dei due abbia lasciato l’altro. Ad un fan dispiaciuto per la loro separazione ha infatti risposto: “Purtroppo non è una scelta mia.” Stando alle sue parole quindi sarebbe stato Fedez a voler chiudere la loro relazione. Dopo le parole dell’influencer anche il ‘marito’ dirà la sua? Si attendono nuove indiscrezioni per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

