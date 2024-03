Chiara Ferragni non trattiene le lacrime: le rivelazioni sullo scandalo e sull’addio a Fedez

Chiara Ferragni ieri sera, domenica 3 marzo, è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove. Questo era un appuntamento che moltissimi fan aspettavano da un po’, dove ha parlato della vicenda del pandoro Balocco e della fine del suo matrimonio con Fedez. Ancora una volta ci ha tenuto a precisare che ha sempre agito in buona fede, per lei sono stati due mesi e mezzo davvero tosti.

La nota influencer ha fatto sapere che alla violenza di certi attacchi non era preparata, è stata travolta da un’ondata d’odio e ha sofferto moltissimo. Al conduttore ha detto che fin quando non è arrivata la sentenza dell’AntiTrust lei era convinta di aver fatto sempre delle operazioni commerciali. Ha ammesso che era terrorizzata nel non riuscire a dimostrare a tutti la sua buona fede. Col senno di poi pensa che avrebbe dovuto scollegate la beneficienza dalle operazioni commerciali ma ora vuole solo dimostrare la sua buona fede.

Per quanto riguarda la sua crisi con Fedez ha rivelato che la gente pensa che dietro di lei ci sia un pool di esperti ma lei non è affatto una stratega. Ha poi aggiunto: “Io e Federico non ci siamo lasciati per strategia.” Chiara Ferragni ha rivelato che lei e l’ex marito si sentono perché non possono certo tagliare i ponti da un giorno all’altro. Ha anche detto che in passato hanno già affrontato altre crisi, questa però è più grave e non sa se riusciranno a superarla.

