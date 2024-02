Fedez in affitto a 17mila euro al mese: dove vive il rapper dopo la rottura con Chiara

Non si placano le voci sulla fine della storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez e loro non stanno facendo assolutamente nulla per spegnere il gossip. Da settimane infatti si parla della loro presunta rottura, ad oggi però non hanno mai rotto il silenzio per confermare o smentire i rumors.

Secondo Dagospia il rapper domenica 18 febbraio sarebbe addirittura andato via di casa, segno che questa volta non si tratta solo di una lieve crisi di coppia risolvibile in poco tempo, la rottura potrebbe essere definitiva. Cosa sia successo tra loro al momento non è noto, sul web stanno circolando molte indiscrezioni ma restano solo delle supposizioni. Saranno infatti loro a fare chiarezza in merito al loro rapporto, da sempre condividono la loro quotidianità con i loro tantissimi fan e probabilmente lo faranno anche stavolta non appena saranno pronti.

Intanto a Pomeriggio Cinque, nella puntata andata in onda ieri, è emersa un’altra indiscrezione che riguarda i Ferragnez e la loro presunta separazione. In collegamento Michel Dessì ha fatto sapere che il rapper nei giorni scorsi, prima di domenica, ha contattato una nota agenzia immobiliare di Milano per un appartamento a City Life, una scelta fatta per restare vicino ai suoi figli. Ha poi svelato: “Un appartamento già arredato che ha un affitto di circa 17 mila euro al mese.”

