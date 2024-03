Perla Vatiero gelosa al GF: Mirko beccato con un’ex velina

Ci sono ancora molte cose da chiarire tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ma da qualche settimana si sono riconciliati al Grande Fratello. Dopo aver trascorsi alcuni giorni insieme nella casa più spiata d’Italia hanno deciso che concederanno un’altra possibilità alla loro storia d’amore dopo il reality. La loro relazione era giunta al capolinea la scorsa estata durante la loro partecipazione a Temptaion Island, entrambi però si sono resi conti di essere ancora innamorati l’uno dell’altra.

Nei giorni scorsi la gieffina si è detta emozionata al pensiero di rivedere Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello. Ha anche detto che spera che nel frattempo non sia stato con altre ragazze. Ieri sera durante la messa in onda della 45esima puntata del reality Alfonso Signorini le ha mostrato alcune immagini che l’hanno palesemente infastidita.

Le foto immortalano Brunetti ad una festa mentre beve un cocktail e chiacchiera a lungo con un’ex velina di Striscia la notizia, Shaila Gatta. Durante la pubblicità chiacchierando con Sergio ha chiaramente manifestato la sua gelosia nei confronti di Mirko, tra le varie cose ha detto: “Se fa qualcosa non gli conviene tornare.” Ha poi notato che nelle foto ha cocktail diversi ed è stato pizzicato in momenti diversi, sempre con l’ex velina, segno che i due hanno parlato a lungo. In merito a ciò, con un pizzico di fastidio, ha concluso dicendo: “Quella è stata proprio una serata di grandi conversazioni.”

