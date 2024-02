GF, Mirko Brunetti geloso di Perla Vatiero: “Per me fuori è difficile”

Mirko Brunetti sta trascorrendo qualche giorno al Grande Fratello nei panni di ospite e in moltissimi attendono la riconciliazione ufficiale con Perla Vatiero. I due si stanno confrontando molto nella casa più spiata d’Italia, lui ha anche ammesso di essere geloso di Alessio perché ha notato alcuni atteggiamenti nei suoi confronti da parte dell’ex fidanzata.

Da casa l’ex gieffino ha seguito attentamente il percorso di Perla da quando lui è stato eliminato, le ha detto di essere rimasto un po’ sorpreso e scombussolato da quando è entrato Alessio nella casa. A detta sua in pochi giorni ha dato molta più confidenza a lui di quella che ha dato ad altri concorrenti in due mesi, la vede anche imbarazzata nei confronti del gieffino. Dopo averle detto qualche atteggiamento che ha notato Mirko Brunetti ha ammesso: “Per me fuori è difficile gestire la situazione, io non posso essere sempre quello che dà risposte.”

L’ex gieffino a Perla Vatiero ha anche detto che in queste settimane hanno fatto diversi confronti e lui le ha fatto capire molte cose, però se lei al momento vuole concentrarsi sul suo percorso e divertirsi lo capisce. Ha anche detto che lui può aspettarla fuori per risolvere le cose. I fan dovranno attendere ancora per rivederli insieme come coppia? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

