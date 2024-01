Mirko Brunetti non esclude la riconciliazione con Perla: cosa ha detto l’ex gieffino

Da mesi non si fa che parlare di un possibile ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, soprattutto dopo il loro riavvicinamento nella casa del Grande Fratello. Più volte l’ex gieffino ha ribadito che tra loro c’è ancora molta stima e tanto affetto, ma si era detto sicuro di non essere più innamorato dell’ex fidanzata. Il suo atteggiamento, però, lasciava intendere tutt’altro.

I due ieri hanno avuto l’ennesimo confronto nella casa più spiata d’Italia ed entrambi sono apparsi molto emozionati non appena si sono rivisti. Prima della puntata l’ex gieffino è stato ospite a Casa Chi, dove ha chiaramente detto che potrebbe ancora esserci una riconciliazione con Perla. Ancora una volta ha fatto sapere che la vede cambiata in meglio, ha poi svelato: “Quello che sarà in futuro vedremo.”

Mirko Brunetti nelle scorse settimana parlando di un’ipotetica proposta da parte della produzione di Uomini e Donne aveva detto che avrebbe accettato il trono. A Casa Chi però ha detto che rinuncerebbe a diventare tronista se Perla Vatiero tornasse da lui per rimettersi insieme. Ha poi continuato dicendo che dopo il Grande Fratello sicuramente si vedranno per confrontarsi senza le telecamere. Le sue parole non lasciano molti dubbi, sono infatti in molti a pensare che torneranno insieme dopo il reality.

LEGGI ANCHE -> Mirko Brunetti torna a parlare di Perla: “Una dolcezza strana”