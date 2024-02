Perla Vatiero, nuove confessioni su Mirko: “Lui è la mia famiglia”

Perla Vatiero ieri sera si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni su Mirko Brunetti al Grande Fratello che confermano chiaramente ciò che prova per lui. Chiacchierando con Letizia Petris ha detto che ha paura quando pensa che potrebbe non superare certe cose. Lei si è resa conto che ad oggi non riesce a vedere un’altra persona che potrebbe essere il padre dei suoi figli, ha poi aggiunto: “Per me la mia famiglia è lui.”

La gieffina ha continuato dicendo che al momento non può fare nulla dal momento che si trova ancora nella casa più spiata d’Italia. Nei venti giorni che lei e Mirko Brunetti hanno trascorso insieme al Grande Fratello ha sentito delle cose e col tempo ha elaborato. Pensa però che se vorranno andare oltre dovranno mettere un punto a certe situazioni passate, ha anche capito che rispetto al passato non prova rabbia.

Perla Vatiero è ancora innamorata dell’ex fidanzato e vorrebbe concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore dopo il reality. In molti si stanno chiedendo se la produzione farà tornare Mirko Brunetti nella casa per assistere alla loro riconciliazione, al momento però non è ancora chiaro cosa succederà.

