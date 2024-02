Perla e Mirko, il confronto fa sperare: la riconciliazione sembra ormai certa

Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno avuto un nuovo confronto al Grande Fratello nella puntata andata in onda ieri, lunedì 5 febbraio 2024, su Canale 5. L’ex gieffino nel tugurio della casa più spiata d’Italia all’ex fidanzata ha detto che non sta cercando delle risposte però pensa sia giusto per lui capire cosa ha in testa. Ancora una volta ha ribadito che la vede più matura, ciò che al momento gli importa è il suo bene e portare l’attenzione su loro due.

Durante il confronto è intervenuto Alfonso Signorini per chiedere alla gieffina se nella sua vita c’è ancora spazio per l’ex fidanzato. Lei ha risposto dicendo che basandosi su quello che sente e che hanno vissuto nei giorni trascorsi insieme nella casa più spiata d’Italia la sua risposta è si. Ha poi ammesso che c’è però la paura di affrontare il dopo e di metabolizzare.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti prima di salutarsi si sono stretti in un caloroso abbraccio, all’ex fidanzato ha regalato un bracciale e ha detto: “E comunque ti penso.” Il loro confronto fa ben sperare i fan della coppia che da mesi attendono con ansia il loro ritorno di fiamma. Succederà presto? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

