Mirko Brunetti torna al GF: “Io e Perla dobbiamo capire cosa fare”

In occasione di San Valentino Mirko Brunetti rientrerà al Grande Fratello e avrà la possibilità di trascorrere qualche giorno insieme a Perla Vatiero. I due nelle ultime settimane hanno capito di provare ancora qualcosa l’uno nei confronti dell’altro ed è ormai chiaro che entrambi vorrebbero concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore.

L’ex gieffino è stato eliminato poco più di due mesi fa dal reality condotto da Alfonso Signorini e sarà di sicuro bello per entrambi trascorrere alcuni giorni insieme per poter capire cosa fare. Lui tramite alcune storie postate su Instagram ha fatto sapere che questo è l’unico modo per affrontare la situazione senza avere l’ansia dei tempi televisivi. Ai suoi seguaci ha fatto sapere di essere felice ed emozionato di tornare nella casa più spiata d’Italia e vuole trasmettere una leggerezza diversa, vivendo le cose in maniera più serena.

Mirko Brunetti ha continuato dicendo che in questi mesi sono cambiate molte cose e ne cambieranno tante altre. A detta sua lui e Perla dovranno capire cosa fare, affrontando la situazione con tatto e maturità e tutto questo va oltre San Valentino, fiori e regali. L’ex fidanzato di Perla Vatiero ha ribadito che loro fuori dalle telecamere hanno un vissuto di anni, ha poi concluso dicendo: “Capiremo le emozioni che abbiamo dentro. Io ho delle risposte per lei, spero lei ne abbia alle mie domande.” Assisteremo al loro ritorno di fiamma? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

