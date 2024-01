Mirko Brunetti torna al GF come ospite? L’ex gieffino fa chiarezza

Mirko Brunetti per mesi è stato uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello e in moltissimi hanno seguito con molto interesse il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Ad incuriosire soprattutto i telespettatori è stato senza dubbio il triangolo amoroso con le sue ex fidanzate Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Entrambe sono approdate nella casa e sono nate spesso delle tensioni, il pubblico attendeva che lui facesse una scelta che però non ha fatto. L’ex gieffino è stato eliminato lo scorso 8 dicembre, lui non si aspettava che sarebbe uscito. Durante una recente ospitata al GF Party ha detto che aveva ancora molto da dare al Grande Fratello, a prescindere da Greta e da Perla. Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality e da giorni non si fa che parlare di un presunto ritorno di Mirko Brunetti nella casa più spiata d’Italia. Stando ai rumors entrerebbe come ospite e resterebbe fino al 22 gennaio, leggendo la notizia in moltissimi si sono detti entusiasti.

Sembra però che i fan dell’ex gieffino dovranno contenere l’entusiasmo perché lui sui social ha smentito il suo ingresso nella casa. Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram ha fatto sapere ai fan di aver trascorso una bellissima serata a Roma con degli amici. Ha poi detto che tutti sanno che entrerà al Grande Fratello tranne lui. Il motivo? Perché si tratta di una fake news. Mirko Brunetti ha poi concluso dicendo: “È impossibile che qualcuno lo venga a sapere prima che lo sappia io.”

