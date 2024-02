Perla e Mirko criticati: “Il loro non era un bacio”, come ha reagito la coppia

Per mesi i fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero non hanno mai smesso di sperare nel loro ritorno di fiamma e finalmente i due hanno ufficializzato la riconciliazione al Grande Fratello. Nei giorni scorsi quando l’ex gieffino è tornato nella casa per trascorrere un po’ di tempo con l’ex fidanzata hanno capito entrambi di voler stare ancora insieme.

I due si sono rivisti lunedì sera durante la messa in onda della 37esima puntata del reality, non appena si sono incontrati si sono subito abbracciati e hanno confermato di essere ancora innamorati l’uno dell’altra. Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono poi scambiati dei baci fuori dalla casa più spiata d’Italia, in molti pensano però che si siano trattenuti e che non abbiano mostrato una vera passione. Ieri a Pomeriggio 5 Anna Pettinelli ha chiaramente detto che i ‘Perletti’ non la convincono, ha poi criticato il loro bacio dicendo che quella era una ‘mezza schifezzetta’ e non un vero e passionale bacio.

Di fronte alle critiche come hanno reagito Mirko Brunetti e Perla Vatiero? La gieffina ieri sera in puntata ha fatto sapere che per ciò che hanno vissuto e per rispetto del loro amore aspetteranno di essere da soli e senza le telecamere per lasciarsi finalmente andare e godersi la loro relazione. A detta sua in quel momento entrambi più che di un bacio avevano davvero bisogno di un abbraccio. Anche l’ex gieffino ha replicato alle critiche della Pettinelli, lui pensa che in un momento come quello non conta quanta lingua ci metti ma quanto ti brucia lo stomaco. Ha poi concluso dicendo: “OK è vero tutto, ma il limone ce lo siamo dati sotto le coperte“.

LEGGI ANCHE -> Perla e Mirko si baciano al GF: “L’amore non è mai svanito”