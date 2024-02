Mirko Brunetti scrive una lettera a Perla e lascia il GF: lei scoppia in lacrime

Mirko Brunetti nella serata del 14 febbraio era tornato nella casa del Grande Fratello per trascorrere un po’ di tempo con Perla Vatiero. Lo scopo era quello di confrontarsi ancora per capire se la loro storia d’amore meriti ancora una possibilità o se sia giunta definitivamente al capolinea. I due nelle ultime settimane si sono incontrati più volte nella casa più spiata d’Italia, entrambi hanno dimostrato di non essersi lasciati la loro relazione alle spalle.

Nella casa hanno parlato a lungo e sono in molti a pensare che dopo il reality torneranno insieme. Tantissimi fan della ‘coppia’ pensavano che la riconciliazione sarebbe avvenuta proprio al Grande Fratello, lui però all’improvviso ha lasciato la casa senza salutare nessuno, nemmeno l’ex fidanzata. È stata la produzione a chiedergli di uscire in questo modo, prima di andare via però ha scritto una lettera a Perla Vatiero. All’ex fidanzata ha detto che non sapeva che non sarebbe tornato, le ha anche detto di aver scritto la lettera con le lacrime agli occhi. L’ex gieffino ha capito che la razionalità non li porta da nessuna parte e che ha ancora bisogno di passare del tempo con lei.

Non appena ha letto la lettera di Mirko Brunetti e ha scoperto che era uscito dalla casa la gieffina è scoppiata in lacrime. Ai suoi compagni di avventura Perla Vatiero ha detto che non se l’aspettava che sarebbe andato via in questo modo. Ha poi aggiunto: “Neanche un saluto, non l’ho neanche abbracciato”. Tra loro ci sarà presto un altro confronto al Grande Fratello? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire cosa succederà.

