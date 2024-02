Perla e Mirko si baciano al GF: “L’amore non è mai svanito”

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono rivisti al Grande Fratello, nel corso della 37esima puntata andata in onda ieri sera, lunedì 19 febbraio 2024, su Canale 5. I due hanno trascorso tre giorni nel tugurio, dove hanno avuto la possibilità di confrontarsi a lungo e fare chiarezza in merito ai loro sentimenti.

Entrambi hanno capito che l’amore non è mai giunto definitivamente al capolinea e nonostante la paura sia ancora molta non vogliono più restare separati. Fuori dalla casa più spiata d’Italia la gieffina ha chiaramente ammesso di non aver mai smesso di amare l’ex gieffino e sente che anche lui la ama ancora, forse anche più di prima. Poco dopo alle sue spalle è arrivato Mirko Brunetti e i due si sono lasciati andare ad un caloroso abbraccio.

Emozionatissimi durante il loro incontro si sono anche scambiati un romantico bacio che ha segnato ufficialmente il loro ritorno di fiamma, un gesto che i loro tantissimi fan aspettavano ormai da tempo. L’ex gieffino ha rivelato che la vera svolta c’è stata quando ha parlato con Marco Maddaloni perché gli ha fatto capire che non doveva sprecare la possibilità che avevano, ha poi aggiunto: “E oggi dico che a questo punto vogliamo riprovarci, nonostante tutto”.

