Sophie Codegoni sulla chirurgia: “Mi sono distrutta, ero fuori”

Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca Sophie Codegoni si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla chirurgia estetica. Non è infatti un segreto che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia fatto più volte ricorso al bisturi per correggere le parti del suo corpo che non le piacevano. A distanza di anni ha però capito di aver esagerato con i ritocchini.

L’ex gieffina ha racconto che aveva sedici anni quando ha iniziato, aveva le labbra sottili e con una leggera asimmetria e ha fatto di tutto per convincere i suoi genitori a fargliele rifare. Le voleva sempre più grandi e belle, iniziò quindi a fare le punturine non ogni sei mesi ma ogni tre. Ha poi aggiunto: “Io le vedevo sempre piccole. Mi sono distrutta, ero fuori”. Dopo essersi resa conto di aver esagerato ha cercato subito di rimediare, per ridurle si è sottoposta a due trattamenti.

Sophie Codegoni si è rifatta anche il seno, una decisione che col tempo si è pentita di aver preso. A detta sua aveva un seno molto bello, però non era perfetto come lo desiderava. Ha poi concluso dicendo che credeva che la chirurgia potesse dare quella perfezione che non esiste.

