Soleil Sorge, con Carlo è finita: “È stata una forte delusione”

Soleil Sorge si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua vita privata in un’intervista rilasciata a Novella 2000. La nota influencer ha chiaramente detto di non avere il cuore impegnato al momento, la sua storia d’amore con Carlo infatti è giunta al capolinea. I due non si sono mai mostrati insieme sui social, più volte però sono stati pizzicati insieme dai paparazzi.

I due erano rimasti insieme anche dopo il triangolo amoroso nato tra l’ex gieffina, Delia Duran e Alex Belli al Grande Fratello Vip, oggi però non sono più una coppia. Il motivo? Questo la Sorge non lo ha rivelato, ma ha fatto sapere che per quanto riguarda l’amore non è un buon momento. Tra le varie cose ha detto: “L’ultima storia è stata una forte delusione. Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene.” Soleil Sorge ad oggi preferisce dedicare tutto il suo amore a se stessa e ai suoi amici sinceri e non ha nessuna intenzione di sacrificare la carriera per amore.

Soleil Sorge ha fatto sapere che quando si tratta di questioni amorose è un po’ debole perché è molto sentimentale. Ad ogni modo non capisce perché dovrebbe scegliere, lei desidera sia l’amore che la carriera. Come dovrebbe essere il suo uomo ideale? Vorrebbe incontrare una persona solare in grado di farla divertire e capace di affrontare la vita con leggerezza. Vorrebbe inoltre un uomo con una grande spiritualità interiore e che ami viaggiare.

