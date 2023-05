Gian Maria Sainato all’Isola: “Ho lasciato il mondo della moda perché…”

Da pochi giorni Gian Maria Sainato è sbarcato in Honduras per partecipare alla 17esima edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto anche quest’anno da Ilary Blasi su Canale 5. Il suo ingresso non è andato giù a Claudio Sona, sui social si è infatti scagliato contro di lui. Stando all’ex tronista il naufrago avrebbe inventato molte cose e flirt per farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Intanto, nelle scorse ore si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni personali durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura. Stavano facendo il gioco della verità quando ha detto che non scenderebbe mai a compromessi per arrivare al successo, non l’ha mai fatto altrimenti l’avrebbe già raggiunto da anni. Gian Maria Sainato ha poi svelato: “Facevo il modello, ma dopo qualche mese ho lasciato il mondo della moda. Perché non volevo scendere a compromessi.”

Il naufrago ha continuato dicendo che ha perso tempo e anni e ha fatto altri lavori, tra questi anche il commesso. A detta sua il mondo poi è cambiato e ha potuto continuare grazie al movimento MeToo. Le sue parole sono state molto apprezzate da Corinne Clery, ha rivelato che quando era molto giovane anche lei aveva provato a fare questo lavoro ma ci provavano tutti. A detta sua lui ad ammetterlo ha avuto molto coraggio, pensa che questa cosa deve finire.

