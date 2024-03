Guendalina Tavassi, rivelazioni shock: “Ho fatto uso di anfetamine per…”

Ospite a Le Iene per parlare di chirurgia plastica e non solo Guendalina Tavassi si è lasciata sfuggire rivelazioni davvero scioccanti che hanno spiazzato tutti. Per piacersi a tutti i costi in questi anni ha più volte ricorso alla chirurgia, ha anche preso delle pericolose ‘scorciatoie’ per essere sempre in forma smagliante.

Lei stessa ha svelato di aver fatto una dieta prima di partecipare all’Isola dei famosi per apparire al meglio, però non una dieta sana ed equilibrata. Ha rivelato d aver provato un farmaco per diabetici, si faceva delle punture e la fame spariva. Lei però non è diabetica, per farsi prescrivere il farmaco si è rivolta a persone che vengono questi medicinali ‘sottobanco‘. In passato Guendalina Tavassi ha fatto ricorso altri metodi illegali per dimagrire, queste le sue parole: “Io ho provato l’efedrina e l’anfetamina per dimagrire. Un secondo ridevo e un secondo dopo ero arrabbiatissima. Poi piangevo, poi tornavo a ridere.” In quel periodo era totalmente impazzita, il suo cuore batteva a mille e non riusciva né a mangiare né a dormire.

Guendalina Tavassi ha ammesso che non ha un buon rapporto con lo specchio, per specchiarsi usa la fotocamera del cellulare. Per piacersi di più si è rifatta per anni il naso e le labbra, si è rifatta anche il décolleté e ha fatto la blefaroplastica. L’ex naufraga continua a farsi tentare dal fascino del bisturi, ha poi rivelato che ora vorrebbe fare il lifting.

LEGGI ANCHE -> Guendalina Tavassi non parteciperà al GF Vip: “Ha fatto fuori tutte”