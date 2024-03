Levante dopo anni svela: “Sono stata vittima di stalking”

In una recente intervista concessa a Vanity Fair Claudia Lagona, meglio nota con il nome d’arte Levante, si è lasciata sfuggire inedite rivelazioni che riguardano la sua sfera personale. Circa dieci anni fa è stata vittima di stalking, ha raccontato che si era infatuata di un uomo che sin dall’inizio aveva manifestato un’eccessiva gelosia nei suoi confronti.

La cantante ha fatto sapere che il tempo, la maturità e la maternità l’hanno aiutata ad elaborare, a non vergognarsi più di chi è stata, a perdonarsi e a voler uscire allo scoperto. L’uomo la controllava costantemente ed era costretta a giustificarsi quando non gli rispondeva, anche se non aveva sentito il telefono perché si era addormentata. Dopo poco tempo lei capì che non era innamorata di lui ma quando glielo ha detto lui non si è rassegnato al suo ‘non ti amo’ e ha perso le staffe.

Levante ha continuato dicendo che l’uomo non l’ha mai picchiata, però la minacciava: “Ha tentato di ricattarmi, aveva dei nostri filmati. File privati.” Dopo la rottura la chiamava di continuo dicendole che stava male e la implorava, lei passava ore al telefono con lui per tranquillizzarlo. I suoi familiari e i suoi amici erano preoccupati, lei era spaventava ma non pensava in quel momento che arrivasse a farle del male, temeva più per lui. La cantante ad un certo punto ha trovato il coraggio di denunciare il suo stalker, da quel momento è riuscita a perdonare il suo ex e non ha più risposto ai suoi messaggi, ha poi invitato tutte le vittime di violenza e stalking a denunciare.

