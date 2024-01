Perla Vatiero, cosa farà dopo il GF? Le parole su Greta Rossetti

Perla Vatiero e Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello si sono rese protagoniste di un triangolo amoroso con Mirko Brunetti, entrambe infatti hanno avuto una relazione con lui. L’ex gieffino si è ritrovato a dover condividere l’esperienza televisiva con le sue fidanzate, ma non ha fatto nessuna scelta tra le due.

Ospite a Verissimo ha chiaramente detto di non essere più innamorato dell’ex tentatrice di Temptation Island. Ha detto lo stesso anche della Vatiero, sono in molti però a pensare che il suo comportamento nei confronti di Perla lasci pensare che c’è ancora una speranza per la loro storia d’amore. Intanto, nella notte la gieffina ha chiaramente detto che dopo il reality non potrà esserci un’amicizia tra lei e Greta. Nella casa hanno un rapporto sereno, ma pensa che lì la vita non sia reale. Tra le varie cose ha infatti rivelato: “Io non ci potrei mai avere un’amicizia esterna con lei. Non posso uscire e frequentarmi con lei, sarebbe folle.”

Ai suoi compagni di avventura Perla Vatiero ha anche detto che se al Grande Fratello la Rossetti ha bisogno di un consiglio lei c’è, ma ha ribadito che fuori non potrebbero essere amiche.

