Perla Vatiero, le battute sul cibo indignano: cosa è successo al GF

Scoppiano nuove polemiche sul web legate all’attuale edizione del Grande Fratello, alcune sgradevoli battute fatte a Perla Vatiero stanno facendo storcere il naso a moltissimi utenti. Più volte nella casa più spiata d’Italia la gieffina si è trovata a fare i conti con battutine sul cibo e questo a molti non piace.

Nelle scorse ore è stata una frase di Federico Massaro a far scoppiare la polemica. Quando la gieffina ha detto di volersi mangiare le mani lui ha detto: “Pure le mani ti devi mangiare, non ti basta già quello che mangi?” Lei è apparsa alquanto infastidita, ha infatti chiesto perché non dovrebbe mangiare e ha fatto notare di non aver nemmeno cenato. Sfogandosi poi con Giuseppe Garibaldi ha detto che lei di fronte a queste battutacce ride però ci sono molte ragazze che li seguono e che non sono forti come lei.

Molti fan sul web hanno fatto notare che altri gieffini al Grande Fratello hanno fatto a Perla Vatiero pesanti battute legate al cibo e si sono detti indignati. C’è chi scrive che certe battute fatte alla gieffina sono orribili e andrebbe subito bloccato il messaggio che sta passando. La redazione affronterà la questione nella prossima puntata? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

LEGGI ANCHE -> Mirko Brunetti torna a parlare di Perla: “Una dolcezza strana”