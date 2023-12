Ema Stokholma sulla rottura con Madonia: “Devo essere libera”

Ema Stokholma ha spento 40 candeline ieri, 9 dicembre 2023, in un’intervista concessa a Repubblica si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni che riguardano la sua sfera personale. La sua infanzia non è stata affatto serena, in passato ne ha parlato più volte. A detta sua ha vissuto molte vite, è stata male e si è rialzata, pensa che bisogna sempre sperare nel futuro e decidere di essere felici.

Parlando dell’esperienza vissuta a Ballando con le stelle ha rivelato che lì ha capito che poteva essere tante cose, anche bella. Fino a quel momento non aveva un bel rapporto con il suo corpo, ma ha imparato ad apprezzarsi di più. Il programma di Milly Carlucci le ha insegnato ad avere confidenza con il palco. Ha continuato dicendo che fisicamente si vergognava di farsi vedere, il programma l’ha aiutata tanto.

A Ballando con le stelle aveva trovato anche l’amore con Angelo Madonia, i due sembravano più innamorati che mai ma da qualche settimana si sono detti addio. Il motivo? In una passata intervista aveva lasciato intendere che l’ex fidanzato fosse troppo geloso, a Repubblica ha detto: “Io sono una donna libera, le relazioni mettono le catene. Devo essere libera nei modi di essere, di parlare, di vestire, di avere delle amicizie.” Ci ha tenuto a precisare che libertà non significa dormire con altre persone, lei vuole solo sentirsi libera di essere se stessa. Con le sue parole ha quindi lasciato intendere che l’ex fidanzato non le permetteva di essere se stessa e di sentirsi libera.

LEGGI ANCHE -> Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati: “Non siamo compatibili”