Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati: “Non siamo compatibili”

È giunta ufficialmente al capolinea la storia d’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia, a confermare la rottura è stata lei in un’intervista concessa al settimanale Di Più. I due si erano conosciuti e innamorato lo scorso anno durante la loro partecipazione a Ballando con le stelle. La loro relazione sembrava procedere a gonfie vele, lei aveva anche detto che non desidera diventare madre e che amava le figlie dell’ormai ex compagno.

Il loro rapporto col tempo è entrato in crisi, alla fine hanno deciso di prendere strade diverse. Parlando della rottura con l’ex compagno la nota speaker radiofonica ha ammesso che questo per lei non è un periodo semplice. A detta sua dopo un anno trascorso insieme sono venute a galla le loro diversità caratteriali e certi aspetti di Angelo non le sono piaciuti. Uno dei problemi che ha causato la fine della loro storia d’amore è stata la gelosia, ma ci ha tenuto a precisare che non è stato l’unico motivo. Ema Stokholma ha poi aggiunto: “Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo”.

Senza giri di parole la speaker radiofonica ha ammesso che sta soffrendo a causa della fine della relazione con Angelo Madonia. A detta sua dei loro sentimenti e delle loro scelte erano convinti, dopo essersi innamorati erano andati subito a convivere ed era tanta la volontà di fare un percorso insieme. Tra le varie cose ha poi fatto sapere che entrambi ci avevano creduto nel loro amore, qualcosa però è andato storto. Ha poi ribadito che questo non è un periodo facile.

