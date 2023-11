Fabio De Luigi lontano dalla tv, lui svela: “Le maschere erano più famose di me”

Nel corso della sua lunga carriera Fabio De Luigi ha conquistato importanti successi non solo in televisione ma anche al cinema. Specie a Mai dire Gol ottenne un successo incredibile, nel 2008 decise però di allontanarsi dal piccolo schermo per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Perché fece questa scelta? A farlo sapere è stato lui stesso in un’intervista concessa a Fanpage.it.

Il noto comico e attore in merito alla sua ‘sparizione’ dalla televisione ha detto: “Scappato no, c’è stato effettivamente un momento in cui le maschere erano più famose di me.” La gente faceva riferimento a lui come all’Olmo di Mai Dire Gol, all’Ingegner Cane e a molti altri personaggi. Questo non gli dava fastidio però con il tempo ha fatto scelte diverse, come il cinema.

Fabio De Luigi ha continuato dicendo che la sua è stata una lenta metamorfosi, ha cambiato il luogo in cui si esibiva puntando su esperienze principalmente cinematografiche. In quel periodo non ha fatto televisione perché ha scelto ciò che gli interessava e lo divertiva di più. A distanza di anni però aveva voglia di tornare a fare intrattenimento di quel tipo e ha scelto di farlo su Prime Video con ‘Amazing’. Ha poi spiegato che questa gli è sembrata la scelta più giusta perché gli piace prendersi certi rischi e fare delle cose che siano anche un po’ sperimentali.

